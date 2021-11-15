РИАМО - 15 ноя. Муниципальные образования не должны откладывать подготовку и украшение населенных пунктов к новогодним праздникам. В каждом городском округе необходимо подготовить свою праздничную программу, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что большое количество людей отдыхает на новогодних праздниках в Подмосковье.
«Мы должны позаботиться о них и уделить этому внимание. Знаю, что главы профессионально и внимательно к этому относятся», - заключил Воробьев.
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