РИАМО - 15 ноя. Муниципальные образования не должны откладывать подготовку и украшение населенных пунктов к новогодним праздникам. В каждом городском округе необходимо подготовить свою праздничную программу, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Некоторые городские округа, в частности Химки, уже начали подготовку к новогодним праздникам. Это тоже очень важно <...> Прошу в каждом округе предусмотреть интересные и содержательные программы», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что большое количество людей отдыхает на новогодних праздниках в Подмосковье.

«Мы должны позаботиться о них и уделить этому внимание. Знаю, что главы профессионально и внимательно к этому относятся», - заключил Воробьев.

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