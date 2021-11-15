РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 ноя. Жителям Щелкова напоминают, что железнодорожные станции являются местом повышенной опасности, по неосторожности на прошлой неделе произошло сразу 2 несчастных случая на железной дороге, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Рядом с платформой станции Щелково смертельно травмирован неизвестный мужчина примерно 50 лет. Другой случай произошел рядом со станцией Гагаринская, где смертельные травмы получил местный житель 1982 г. р.

Нужно помнить, что пути можно переходить только в строго отведенных местах и убедившись, что нет движущегося поезда. Большинство несчастных случаев происходит вне переходов из-за желания жителей сэкономить время.