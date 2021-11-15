РИАМО - 15 ноя. В рамках строительства жилого комплекса «Первый Лермонтовский» в Люберцах возведут новую дорожную инфраструктуру. Появятся 3 км автомобильных и пешеходных дорог, сообщает пресс-служба группы компаний ФСК.

Проектом на территории ЖК предусмотрены организация парковок на 2 дорогах, устройство веломаршрута протяженностью 1 км и установка нового освещения на улицах.

ЖК «Первый Лермонтовский» — это проект комфорт-класса, который ГК ФСК реализует под брендом «ДСК-1». Комплекс возводится с использованием современной технологии индустриального домостроения в подмосковных Люберцах на границе с Москвой.

В состав ЖК входят 5 жилых корпусов на 8,6 тыс. человек, подземные паркинги, детский сад на 560 воспитанников, общеобразовательная школа на 1,5 тыс. мест, а также 2 амбулатории. Строительство проекта началось осенью 2020 года и завершится к 2024 году.