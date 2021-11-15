РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 ноя. В Домодедове задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве в сфере туристических услуг, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть полиции по городскому округу Домодедово поступили заявления от 2 местных жителей 59 и 70 лет о том, что представительница одной из туристических организаций в микрорайоне Авиационный похитила их денежные средства за турпутевки в одну из зарубежных стран, не выполнив условия по бронированию, оплате отеля и трансфера. Сумма материального ущерба составила более 228 тыс. рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОУР УМВД установлена и доставлена к следователю 49-летняя жительница Москвы, подозреваемая в совершении данного преступления», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленница, заведомо зная о том, что ее право предпринимательской деятельности аннулировано в связи с неуплатой налогов, продолжала вводить в заблуждение клиентов об имеющейся возможности предоставления туристического продукта, заключала фиктивные договоры на оказание услуг, но взятые обязательства не исполняла и денежные средства не возвращала.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

УМВД России по городскому округу Домодедово просит граждан обратиться в дежурную часть управления, если они попали в аналогичную ситуацию.