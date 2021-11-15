РИАМО - 15 ноя. Жители Подмосковья должны иметь доступ к информации о состоянии экологии региона, ее нужно доводить через СМИ, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим огромный запрос на экологию. <...> прошу вас доходчиво, через средства массовой информации доводить эту важную информацию», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что людям должно быть понятно, где можно проверить состояние экологии.

«Все, что связано с установленными в разных городских округах датчиками, должно быть понятно человеку. Все жалобы по экологии прошу вас и дальше сопровождать», - заключил Воробьев.

Ранее на территории ближнего Подмосковья были установлены 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха. Их разместили в рамках создания единой системы экомониторинга столицы и области.

Станции появились в Балашихе, Дзержинском, Долгопрудном, Красногорске, Ленинском округе, Люберцах, Мытищах, Одинцовском округе, Павловском Посаде, Подольске, Химках и Щелкове.