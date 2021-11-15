РИАМО - 15 ноя. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов представил временно исполняющего полномочия главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова.

«Я хочу представить Дмитрия Владимировича Волкова, которого мы знаем по работе в Кашире. Дмитрий Владимирович достойно справлялся с этой территорией. Считаю, что вам по силам в большом густонаселенном городском округе продолжить работу», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в своей работе Волков должен сделать акцент на сфере ЖКХ и особенно на работе управляющих компаний.

«Городской округ растет, детские сады, школы - запрос на это существует. У нас в государственной программе достаточно большие ресурсы направлены именно на решение этой проблемы в вашем городском округе. Прошу вас своевременно информировать жителей и эту программу сопровождать», - добавил Воробьев.

Он также пожелал Волкову удачи и напомнил о необходимости вести командную работу.

Волков занимал должность главы Каширы с мая 2020 года по ноябрь 2021 года.