РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка от взрыва боеприпаса, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

12 ноября подросток, находясь в своей комнате, разбирал найденные ранее боеприпасы. Один из них сдетонировал и причинил школьнику травмы, несовместимые с жизнью.

Следователем следственного отдела по городу Подольску по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение боеприпасов).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты необходимые для следствия предметы, в том числе и боеприпасы, допрошена мать погибшего, устанавливается происхождение боеприпасов. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая, взрывотехническая экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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