РИАМО - 15 ноя. В Подмосковье проживают около 11 миллионов человек, таковы результаты Всероссийской переписи населения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил серьезную работу, которую при проведении переписи проделали волонтеры, главы муниципалитетов.

«Вчера закончилась перепись населения. Итоги будут подведены в апреле 2022 года. Но сейчас мы уже можем сказать, что на территории Подмосковья проживает порядка 11 млн человек - 10,8 млн человек», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что наибольший рост показали Ленинский округ, Одинцовский округ, Истра, Долгопрудный, Домодедово, Солнечногорск и Наро-Фоминский округ.

«О каждом жители мы должны уметь заботиться, каждый должен иметь возможность достучаться до губернатора, до главы <...> Наша задача быть в постоянном контакте», - заключил Воробьев.