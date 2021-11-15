РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 ноя. Сотрудники администрации подмосковного Королева проведут 9 личных приемов в дистанционном формате до 20 ноября, следует из графика приемов, опубликованного на сайте городской администрации.

Так, приемы граждан в дистанционном формате пройдут 15, 16 и 18 ноября с 16:00 до 18:00. На вопросы жителей ответят заместители главы администрации Виктория Королева и Светлана Викулова, начальник управления по работе с микрорайонами Анатолий Пчелинцев, главный врач больницы Эдуард Шпилянский и начальник территориального отдела «Болшево, Первомайский» Александр Кравчук. Он также примет жителей 21 ноября с 10:00 до 12:00.

18 ноября с 14:00 до 16:00 обратиться можно будет к начальнику управления дорог, благоустройства и экологии Максиму Прибыткову, а в это же время 19 ноября дистанционный прием проведет первый заместитель главы администрации Сергей Иванов.

Записаться на личный прием можно по телефону: 8(495)516-88-86.