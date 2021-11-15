РИАМО - 15 ноя. Система QR-кодов для вакцинировавшихся и переболевших жителей Подмосковья должна работать без сбоев, быть удобной и прозрачной, в том числе на бумажных носителях, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«QR-коды кому-то удобно на телефоне, может тем, кто старше, удобнее это делать на бумаге. Максим Александрович (Рымар - ред.), сделайте удобную, прозрачную, доступную систему, когда человек может получить QR-код в том числе в бумажном виде», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее в Госдуму были внесены на рассмотрение законопроекты, по которым посещать непродовольственные магазины, рестораны, учреждения культуры и массовые мероприятия смогут только обладатели QR-кодов.

QR-коды будут выдаваться вакцинировавшимся от коронавируса, а также переболевшим гражданам. Еще одним важным документом станет медотвод, ПЦР-тест разрешат использовать только до февраля следующего года.

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