РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 ноя. Более 370 спортсменов из 10 регионов Центрального федерального округа приняли участие в ХХ детско-юношеском турнире по кикбоксингу «Золотая перчатка» в Балашихе, его посвятили воинам-спецназовцам, погибшим в борьбе с терроризмом, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Турнир прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе им. Елены Донской в микрорайоне Дзержинского. По традиции соревнования посвятили воинам-спецназовцам, погибшим в борьбе с терроризмом.

Соревнования собрали рекордное количество участников в 7 возрастных категориях из Москвы, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Московской и других областей. На торжественном открытии присутствовал основатель турнира — генеральный директор спортивного клуба «Вымпел», полковник Центра спецназначения ФСБ России Сергей Коников.

Основные бои проходили на ринге в течение 3 дней. На 2 татами бились кикбоксеры младшего возраста. Честь Балашихи защищали более 80 представителей 5 городских клубов: «Вымпел», «Алекс», «Райвен», детско-юношеской спортивной школы Железнодорожного и школы боевых искусств Дмитрия Яковлева. За кубки и медали также боролись около 70 девушек.

Детско-юношеский турнир по кикбоксингу «Золотая перчатка» организован общественной организацией ветеранов подразделений спецназа. Проводится при поддержке администрации Балашихи, городской Общественной палаты и Федерации кикбоксинга Московской области.