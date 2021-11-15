РИАМО - 15 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил кандидатуру Георгия Филимонова на должность заместителя председателя регионального правительства, передает корреспондент РИАМО.

«Я хотел бы коснуться кадровых изменений, которые считаю важным проговорить. Хочу представить Георгия Юрьевича Филимонова. Вам предложено занять должность заместителя председателя правительства», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Воробьев поручил председателю Московской областной думы Игорю Брынцалову провести соответствующие встречи с фракциями регионального парламента.

«Георгий Юрьевич работал в администрации президента, будет курировать все, что касается лесного хозяйства, продовольственного рынка и сельского хозяйства», - уточнил губернатор.

Он подчеркнул, что вопросы продовольственной безопасности, цен на продукты, привлечения фермеров для работы в Подмосковье являются важными направлениями работы властей.

«Развитие сельского хозяйства для Подмосковья, удаленных территорий по-прежнему является приоритетным направлением нашей работы», - заключил Воробьев.