РИАМО - 15 ноя. В Подмосковье граждане старше 60 лет получат письма с разъяснением, почему так важно пройти вакцинацию от коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во всем мире и в России, в частности, по-прежнему угроза коронавирусной инфекции обращает на себя внимания. Разные страны и регионов РФ ввели обязательную вакцинацию, прорабатывается вопрос QR-кодов, чтобы сохранить жизни граждан.

«По-прежнему работают врачи. Это стало уже плановой работой. <...> Наша задача - продолжать работу по вакцинации. На выходных я подготовил письмо всем, кто старше 60 лет», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что обращения будут разосланы «Почтой России».

«Цифры говорят о том, что и смертность, и госпитализация в основном касается жителей 60+, 50+ тоже цепляет. По вакцинации 60+ мы находимся на 14-15 месте, тогда как по массовой вакцинации мы являемся лидерами», - заключил Воробьев.

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