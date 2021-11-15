РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. Члены Общественной палаты Подольска проведут прием граждан 25 ноября, для участия горожанам необходимо будет записаться, сообщается на сайте администрации округа.

Прием граждан пройдет с 16:00 до 18:00 в помещении общественной приемной администрации муниципалитета по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4 (вход со стороны концертного зала).

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8(496)755-57-70. Жителей также просят соблюдать масочный режим.