РИАМО - 15 ноя. По просьбе жителей ЖК «Зеленые аллеи» в Видном состоялся профилактический рейд по выявлению нарушений правил парковки вблизи жилых домов. Его провели представители администрации Ленинского округа совместно с сотрудниками ГИБДД, сообщает пресс-служба администрации.

На место были вызваны эвакуаторы, которые отправили на штрафную стоянку 23 автомобиля нарушителей, в том числе 3 грузовых.

Как отметили сотрудники ГИБДД, эвакуировали только те автомобили, которые действительно мешали проезду личного и общественного транспорта, а также проходу пешеходов.

«Это не единственный микрорайон, где существует проблема запаркованности. Совместно с полицией продолжим проверки и в других территориях муниципалитета», - отметил глава Ленинского округа Алексей Спасский.

Он также уточнил, что для улучшения ситуации с парковочными местами в рамках муниципальной программы в зонах сложившейся застройки в этом году было организовано свыше 700 бесплатных парковочных мест. В ближайшие 3 года планируется создать еще порядка 10 тысяч.

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