РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. Нападающий подольского клуба «Витязь» стал победителем турнира 4 наций в Швеции, на его счету 5 очков, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

В шведском городе Энгельхольме на местной Catena Arena состоялся третий этап молодежного турнира 4 наций. Российская молодежная сборная, в составе которой играл нападающий системы подольского клуба «Витязь» Семен Демидов, заняла первое место на турнире.

19-летний нападающий хоккейного клуба «Витязь» стал победителем турнира — на его счету 5 очков.

Так, в первом матче 12 ноября россияне обыграли Финляндию — 6:3. Демидов стал ассистентом 2 заброшенных шайб. Во второй игре 13 ноября молодежная сборная одержала трудовую победу над Чехией (5:3). Одна из шайб в ворота финской команды была заброшена Демидовым. 14 ноября молодежная сборная России сыграла третий и заключительный матч на третьем этапе турнира против сверстников из Швеции и одержала победу 5:2. В этой встрече Демидов оформил дубль, забросив вторую и третью шайбы в ворота шведов.