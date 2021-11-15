РИАМО - 15 ноя. В центре Москвы неизвестный выстрелил из газового пистолета в лицо основателю российской рок-группы «Ногу свело!» Антону Якомульскому, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам самого музыканта, неизвестный сначала вступил в конфликт с его женой, а после того, как Якомульский вступился за нее, достал газовый пистолет и выстрелил ему в лицо. Инцидент произошел накануне днем на улице Пресненский Вал.

«Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н-ролл», — написал Якомульский в своем Instagram-аккаунте.

Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали у музыканта химический ожог глаза. Правоохранители проводят проверку инцидента.