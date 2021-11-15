РИАМО - 15 ноя. В Москве за сутки госпитализировали 1007 человек с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ в больницах находятся 730 Covid-пациентов, сообщает столичный оперштаб.

За прошедшие сутки в мегаполисе зафиксировали 3789 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев достигло 1 898 951.

После прохождения лечения в столице выздоровели еще 6364 пациента, в целом победили болезнь 1 687 803 человека.

Жертвами пандемии в Москве стали 32 780 человек, в том числе 93 пациента скончались за сутки.

Москвичам напомнили, что победить пандемию позволит вакцинация. Прививки делают в городских поликлиниках и в выездных пунктах, открытых в популярных общественных местах.

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