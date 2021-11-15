РИАМО - 15 ноя. В январе-августе текущего года объем экспорта Московской области превысил 6 млрд долларов США. Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что одними из основных импортеров подмосковной продукции являются Казахстан, Белоруссия и Китай. Весомая часть поставок пришлась на Германию и США. На эти рынки приходится около 55% зарубежных поставок подмосковных предприятий.

«Несмотря на ограничения, введенные во всем мире в целях противодействия распространению коронавируса, в этом году мы существенно усилили нашу международную активность и смогли увеличить объем поставок наших товаров за рубеж. За первые 8 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт Подмосковья вырос на 44% – до 6,14 млрд долларов США. Это самые высокие показатели на этом временном отрезке, и, если интенсивность международных связей сохранится, 2021 год станет рекордным по экспорту для региона», – сказала Зиновьева.

Она отметила, что в общей структуре поставок сохраняется преобладание несырьевого неэнергетического экспорта – более 90%. В основном за первые 8 месяцев 2021 года за рубеж экспортировались механическое оборудование и техника, компьютеры – доля таких товаров составляет 11,8% в общем объеме экспортируемой продукции Подмосковья. Также среди экспортируемых товаров – электрические устройства, оптика, медицинская техника, фармацевтическая продукция.

Содействие в развитии внешнеэкономических связей подмосковным предприятиям оказывает Фонд поддержки ВЭД Московской области. Региональные компании при содействии фонда становятся участниками международных выставок, ищут иностранных партнеров, получают консультации по составлению экспортных контрактов, участвуют в акселератских программах.