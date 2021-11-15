РИАМО - 15 ноя. Подмосковные врачи вылечили еще 2906 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За время пандемии заболевание смогли побороть 490 556 человек, сообщает оперштаб региона.

За сутки в регионе выявили 2666 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 561 698 случаев инфекции.

62 Covid-пациента умерли за сутки в Подмосковье. Общее число жертв инфекции составило 9577.

В Подмосковье продолжается масштабная кампания по вакцинации населения от коронавируса. На 12 ноября коллективный иммунитет составлял уже 68,4%. Сделать прививку можно бесплатно в одном из пунктов.

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