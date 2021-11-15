РИАМО - 15 ноя. В Московской области за минувшие сутки выявили еще 2666 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе выявлено 561 698 случаев Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Подмосковье помогает вакцинация. Коллективный иммунитет на 12 ноября составлял 68,4%. Губернатор региона Андрей Воробьев назвал уровень вакцинации высоким.

Всех тех, кто еще не вакцинировался от инфекции, просят сделать это в ближайшее время. Первый компонент препарата поставили уже 4 129 607 человек, полную вакцинацию прошли 3 905 552 жителя региона.

В Московской области продолжают действовать требования эпидбезопасности. Так, необходимо носить защитную маску на протяжении всей поездки в транспорте, а также при посещении магазинов, ТЦ и других мест массового скопления людей. Кроме того, жителей региона призвали соблюдать социальную дистанцию.

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