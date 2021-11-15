РИАМО - 15 ноя. За минувшие сутки в Москве умерли 93 пациента с подтвержденным коронавирусом, общее число жертв пандемии достигло 32 780, сообщает столичный оперштаб.

Ранее глава городского ГБУ «Ритуал» Артем Екимов заявил, что ритуальная служба испытывает повышенную нагрузку из‑за волн пандемии. В этом году пиковые значения по количеству похорон зафиксировали в июне и июле. В целом количество похорон увеличилось на 25-30% по сравнению с доковидным периодом.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее назвала тревожной ситуацию со смертностью россиян от коронавирусной инфекции.

За сутки в городе выявили 3789 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии был зарегистрирован 1 898 951 случай.

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