РИАМО - 15 ноя. За прошедшие сутки на территории Москвы выявили 3789 случае заражения коронавирусом, с начала пандемии зафиксирован 1 898 951 случай, сообщает городской оперштаб.

Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее напомнил горожанам о необходимости носить защитные маски в общественном транспорте. Меры санитарной безопасности остаются максимально строгими.

У москвичей появилась возможность заранее заполнить заявку на экспресс-тестирование на Covid-19 на сайте и в приложении «ЕМИАС.ИНФО». В столице открыто свыше 70 точек экспресс-диагностики на коронавирус.

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