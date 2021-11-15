РИАМО - 15 ноя. За минувшие сутки в России умерли 1211 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус. Общее число жертв пандемии составило 256 597 человек, сообщает оперштаб.
За минувшие сутки в стране зарегистрировали 38 420 новых случаев заражения Covid-19. Общее число случаев достигло 9 109 094.
Врачам удалось вылечить еще 27 972 Covid-пациента. Всего болезнь в России смогли побороть 7 812 557 человек.
В ряде российских регионов ситуация с заболеваемостью остается тяжелой, процент привитого населения не увеличивается.
Коллективный иммунитет в России по состоянию на 12 ноября составил 49%. Первый компонент вакцины ввели 63 124 096 человек, полную вакцинацию прошли 57 961 578 россиян.
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