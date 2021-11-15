РИАМО - 15 ноя. В России за прошедшие сутки выявили 38 420 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировано 9 109 094 случая инфицирования Covid-19, сообщает оперштаб.

Вакцинация остается самым эффективным способом защиты от инфекции. Прививку может сделать бесплатно любой желающий, по всей стране организованы пункты вакцинации при поликлиниках, а также выездные точки.

Среди привившихся 16 ноября разыграют по 100 тыс. рублей. Обладателями денежного поощрения станут 1 тыс. человек. Основное условие – обязательная вакцинации двумя компонентами или однокомпонентным препаратом.

В России продолжают разрабатывать лекарства от коронавируса. Так, в декабре в продажу должен поступить препарат в форме инъекции.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>