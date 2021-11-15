РИАМО - 15 ноя. Пассажиры устроили потасовку в вагоне поезда Московского центрального кольца, их личности устанавливают, сообщает пресс-служба УТ МВД по ЦФО.

Сообщение о том, что вечером 14 ноября в вагоне МЦК подрались пассажиры, поступило в дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Павелецкая.

Заявлений от граждан в линейное подразделение не поступало.

В настоящее время по данному факту сотрудники транспортной полиции проводят проверку.

Пассажиры устроили драку в поезде МЦК. ВИДЕО>>