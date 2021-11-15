РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. В 5 домах подмосковного Подольска временно отключат свет 17 ноября из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

С 13:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия в 5 многоквартирных домах. Так, света не будет по адресам: ул. Почтовая, д. 4; ул. Заводская, д. 9; ул. Быковская, д. 7, 13 и 15.

Света не будет из-за ремонтных работ на подстанции. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.