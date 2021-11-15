РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. С 8 по 15 ноября пожарные Люберец выезжали 37 раз по сигналу тревоги, ликвидировали в городском округе 4 возгорания, сообщил заместитель начальника ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Евгений Германов.

«На минувшей неделе подразделения пожарного гарнизона выезжали по сигналу тревоги 37 раз. Непосредственно на пожары - 6. Четыре из них было потушено в городском округе Люберцы. Пострадавших нет», - отметил Германов.

Он уточнил, что 9 ноября в Малаховке на улице Малаховской горела бытовка. 11 ноября произошел пожар в частном доме в Томилине на улице Потехина. В этот же день - пожар в нескольких гаражах на улице Гоголя в ГСК «Восход-2». 14 ноября горел гараж в ГСК-51 на улице Пионерской в Томилине.