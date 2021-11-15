РИАМО - 15 ноя. По итогам 10 месяцев текущего года самой аварийной трассой столицы остается Московская кольцевая автодорога. За указанный период там зафиксировали 577 ДТП, в которых 44 человека погибли, а еще 687 – получили ранения, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

Чаще всего к жертвам среди участников дорожного движения приводили столкновения (68%), наезд на стоящий автомобиль (14%) или препятствие (12%).

Сотрудники столичной Госавтоинспекции просят автомобилистов и пешеходов быть максимально внимательными на МКАД. В случае чрезвычайных ситуаций за помощью можно обратиться по телефону 112.

ГИБДД Москвы продолжит мониторить ситуацию на МКАД, а также принимать все необходимые меры для предотвращения ДТП.