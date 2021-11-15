РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. Общий процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги в городском округе Люберцы составил 27%, сообщила руководитель управления МособлЕИРЦ по округу Елена Мотыль.

«Процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги на 11 ноября составил 27%, текущих платежей – 21%, оплата за предыдущий период – 6%», – отметила Мотыль.

Кроме того, с 8 по 11 ноября в организацию через систему ЦУР поступило 5 обращений от жителей. Вопросы касались расчета платы за коммунальные услуги.