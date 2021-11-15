РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. С 8 по 14 ноября в Единую дежурную диспетчерскую службу-112 городского округа Люберцы поступило более 10 тыс. обращений от жителей, сообщил руководитель ЕДДС-112 Виталий Богданов.

«На минувшей неделе в ЕДДС-112 Люберец поступило 10 425 обращений. Из них 695 – на горячую линию администрации, по единому номеру 112 – 9 730. На телефон горячей линии администрации 67 обращений поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 33 – по вопросам нарушения тишины, 15 – уличного освещения. 11 обращений поступило по вопросам экологии, 7 – с содержанием дорог», – отметил Богданов.

Он уточнил, что по номеру 112 жители городского округа 5 157 раз обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 2 043 – полиции и ГИБДД. 49 обращений связано с вызовами пожарных и спасателей, 68 - специалистов аварийно-газовой службы.