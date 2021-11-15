РИАМО - 15 ноя. В Москве на нечетной стороне Балаклавского проспекта от Севастопольского проспекта до Керченской улицы коммунальщики высадили 87 деревьев и свыше 40 кустарников, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Балаклавский проспект проходит по территории ЮЗАО и ЮАО от Севастопольского проспекта до Варшавского шоссе. Для высадки на вылетных магистралях в Москве выбирают зелень с густой кроной, устойчивую к ветру и морозу, а также городским условиям.

На Балаклавском проспекте появились 20-летние липы высотой около 7 м и сирень разных сортов. Высадку проводили вечером и ночью, чтобы не мешать водителям.

Деревья и кустарники для столичных улиц выращивают в питомниках. Высадка производится в посадочные ямы с плодородной землей, предусмотрен дренаж и оплетка стволов для защиты от повреждений.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в целом этой осенью на вылетных магистралях высадят более 16 тыс. деревьев и кустарников.