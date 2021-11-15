Нынешнюю осень омрачил рост заболеваемости COVID-19: увеличилось число как заболевших, так и скончавшихся от коронавируса. Между тем ноябрь почти достиг своего «экватора» — и не за горами декабрь с его долгими зимними праздниками, которые повлияют на статистику точно так же, как и сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемиологические прогнозы экспертов на предстоящую зиму — в материале РИАМО.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>

Зимние каникулы как локдаун

За два года, прошедшие с начала пандемии COVID-19, специалисты зафиксировали в России четыре волны заболеваемости коронавирусом. Как говорит в беседе с РИАМО медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+ Кирилл Ювченко, сейчас наблюдается пик четвертой волны. Ее рост был связан со всплеском общественной активности: осенью школьники и студенты возвращаются к учебе, начинается деловой сезон. Но осень постепенно подходит к концу — впереди декабрь и долгие зимние праздники, которые неизбежно окажут влияние на динамику распространения COVID-19.

«Это новое заболевание, в отношении которого отсутствует многолетняя история наблюдений. Но данные за прошлый год говорят, что COVID-19 ведет себя как типичная респираторная инфекция. И в 2020 году пик заболеваемости был как раз перед зимними праздниками», — объясняет врач-эпидемиолог и директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин.

По словам эксперта, новогодние каникулы в начале 2021 года стали неким естественным локдауном, и после них заболеваемость пошла на спад. Похожего сценария можно ожидать и в начале 2022 года. Правда, изменить его может ряд факторов: в частности, недавний ноябрьский локдаун, а также массовая вакцинация населения.

В свою очередь Кирилл Ювченко считает, что к новому году эпидемиологическая ситуация стабилизируется, и заболеваемость начнет снижаться. Это связано с тем, что на зимние праздники многие разъедутся, количество контактов сократится, а вместе с ними пойдет на спад и скорость распространения COVID-19.

«С началом зимнего периода, в декабре-январе, ожидается небольшое снижение заболеваемости COVID-19, а в феврале, с наступлением оттепели, однозначно произойдет всплеск», — считает заместитель главного врача сети медицинских центров «Поликлиника.ру», кандидат медицинских наук, врач высшей категории Елена Ткач.

Специалист надеется, что этот всплеск не будет таким сильным, как в минувшем октябре, поскольку у большинства людей уже есть устойчивый иммунитет к болезни.

«В январе пандемия «встанет на паузу» в связи с праздниками и отпусками. В феврале люди вернутся в город, активность повысится, и мы увидим подъем заболеваемости с пиком в марте-апреле. В мае на праздники заболеваемость опять упадет, и затем наступит пауза, связанная с летом», — прогнозирует Кирилл Ювченко.

По мнению эксперта, ожидать завершения пандемии в ближайшее время не стоит: она продлится как минимум еще два года. Это связано с тем, что число вакцинированных невелико, а масочный режим соблюдают не строго. Как отмечает Ювченко, важно и то, что иммунитет после болезни нередко ниже, чем после прививки, и не во всех случаях его хватает надолго. У некоторых он пропадает уже через три месяца или даже через один.

Поглупеем и потолстеем? Как изменится человечество после пандемии коронавируса>>

Время для вакцин

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Как отмечают эксперты, опрошенные РИАМО, приближающиеся новогодние каникулы и длительные праздники могут побудить тех людей, которые еще не прошли вакцинацию, сделать это. По мнению врача-психотерапевта Игоря Ляха, так случится при условии, что будут понятны правила, связанные с QR-кодами, и эти правила станут общими для всех.

Как объясняет эксперт, темпы вакцинации могут начать расти из-за потребности населения в отдыхе. Многие люди привыкли проводить зимние праздники с родственниками, близкими и друзьями, в том числе за пределами страны, на курортах.

«Если такие люди будут знать, что могут стать проблемой для окружающих, они вакцинируются. Части людей будет просто стыдно не сделать прививку, если тренд повернется в эту сторону», — считает Игорь Лях.

Впрочем, как говорит Кирилл Ювченко, по результатам тестов видно, что не все вакцинированные приобретают антитела. При этом нельзя сказать наверняка, с чем это связано: с особенностями иммунитета или качеством вакцины. Но сильно портит статистику процветающая торговля справками. А агитировать за вакцинацию сложно даже в медицинских организациях.

«Негативная информация распространяется бесплатно и быстро, позитивная — долго и дорого. Конечно, обидно, когда видишь, что в государствах, в которых вакцину не разрабатывали и не производили, привито 90%, а у нас — только около трети населения», — сетует собеседник РИАМО.

Российские вакцины от коронавируса: в чем отличия>>

COVID-19 против гриппа

Зимний сезон — традиционное время распространения гриппа и ОРВИ, которые теперь накладываются на пандемию COVID-19. Однако, по словам Николая Дубинина, многочисленные противоэпидемические меры, применяемые в России, снижают заболеваемость гриппом и ОРВИ, которая падает уже второй год. Отчасти это происходит благодаря изменившемуся в обществе отношению к болезням. Большинство людей уже знает, что делать в случае появления первых симптомов респираторной вирусной инфекции.

«Теперь присутствие работника с насморком и кашлем в коллективе воспринимают крайне негативно — как распространителя инфекции, а не как преданного компании человека. Сотрудники не боятся брать листок нетрудоспособности, чтобы не иметь проблем с работодателем», — объясняет Елена Ткач.

Собеседница РИАМО напоминает, что в случае ОРВИ необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение семи дней, а при коронавирусной инфекции — 14. Такие правила сдерживают распространение болезни. В то же время, по прогнозу эксперта, в предстоящем зимнем сезоне уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом будет несколько выше, чем в прошлом году.

Специалисты все еще спорят о том, как будут вести себя грипп и COVID-19 при наложении друг на друга. По словам врача-реабилитолога Марка Леонтьева, сегодня уже есть сведения, говорящие, что эти заболевания скорее конкурируют, чем взаимно утяжеляют течение друг друга. Но будет ли так и в дальнейшем, или ситуацию изменит очередная мутация, вряд ли можно предсказать.

Другого мнения придерживается Кирилл Ювченко: по словам эксперта, заражение одним вирусом отнюдь не гарантирует, что человек не заразится другими. Более того, вирусы могут утяжелять взаимное течение, особенно грипп: недаром на него сейчас активно делают экспресс-тесты, как и на COVID-19. Грипп наносит существенный вред пожилым, детям и ослабленным пациентам.

«К слову, вакцинация от гриппа является хорошим примером того, как должна работать вакцинация от коронавируса. Ее охват получился довольно большим, и хоть заболеваемость не сошла на нет, смертность снизилась в разы», — подчеркивает Ювченко.

Чтобы повысить сопротивляемость ОРВИ, эксперт советует следить за состоянием организма в целом. Важно регулярно проходить чекапы и вовремя выявлять болезни, которые могут ослабить иммунитет, а также вести здоровый образ жизни.

Как изменится жизнь в Москве после пандемии: мнение футурологов>>

Эволюция штаммов

По словам Кирилла Ювченко, темпы развития COVID-19 сегодня ускоряются: в ходе естественного отбора по популяции распространяются те версии вируса, которые легче передаются и быстрее развиваются. Поэтому новые штаммы возникают и будут возникать.

«Вирус в ходе копирования постоянно меняется, и если изменения приводят к увеличению количества выделяемых частиц, то он становится более распространенным. Штаммов очень много, их количество измеряется тысячами и десятками тысяч», — говорит собеседник РИАМО.

Впрочем, генетическая мутация в большинстве случаев приводит к нарушениям копирования вируса, поэтому большинство его версий не становятся такими известными, как, например, дельта-штамм. Чаще вирус приобретает дефекты, а не новые функции.

Как отмечает Ювченко, вирусы не заинтересованы в уничтожении организма хозяев. Однако устойчивость популяции к вирусу формируется не только за счет приобретения иммунитета, но и из-за того, что гибнут наиболее подверженные заболеванию.

«Со временем останутся те, кто не умирает и болеет в легкой форме. Тогда вирус войдет в число прочих ОРВИ, но, к сожалению, цена таких изменений очень высока», — заключает эксперт.

«Вакциноскептики — враги народа»: главврач Райхман о борьбе с Covid и сложных операциях>>