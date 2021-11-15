Нынешнюю осень омрачил рост заболеваемости COVID-19: увеличилось число как заболевших, так и скончавшихся от коронавируса. Между тем ноябрь почти достиг своего «экватора» — и не за горами декабрь с его долгими зимними праздниками, которые повлияют на статистику точно так же, как и сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемиологические прогнозы экспертов на предстоящую зиму — в материале РИАМО.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>
Зимние каникулы как локдаун
За два года, прошедшие с начала пандемии COVID-19, специалисты зафиксировали в России четыре волны заболеваемости коронавирусом. Как говорит в беседе с РИАМО медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+ Кирилл Ювченко, сейчас наблюдается пик четвертой волны. Ее рост был связан со всплеском общественной активности: осенью школьники и студенты возвращаются к учебе, начинается деловой сезон. Но осень постепенно подходит к концу — впереди декабрь и долгие зимние праздники, которые неизбежно окажут влияние на динамику распространения COVID-19.
По словам эксперта, новогодние каникулы в начале 2021 года стали неким естественным локдауном, и после них заболеваемость пошла на спад. Похожего сценария можно ожидать и в начале 2022 года. Правда, изменить его может ряд факторов: в частности, недавний ноябрьский локдаун, а также массовая вакцинация населения.
В свою очередь Кирилл Ювченко считает, что к новому году эпидемиологическая ситуация стабилизируется, и заболеваемость начнет снижаться. Это связано с тем, что на зимние праздники многие разъедутся, количество контактов сократится, а вместе с ними пойдет на спад и скорость распространения COVID-19.
«С началом зимнего периода, в декабре-январе, ожидается небольшое снижение заболеваемости COVID-19, а в феврале, с наступлением оттепели, однозначно произойдет всплеск», — считает заместитель главного врача сети медицинских центров «Поликлиника.ру», кандидат медицинских наук, врач высшей категории Елена Ткач.
Специалист надеется, что этот всплеск не будет таким сильным, как в минувшем октябре, поскольку у большинства людей уже есть устойчивый иммунитет к болезни.
По мнению эксперта, ожидать завершения пандемии в ближайшее время не стоит: она продлится как минимум еще два года. Это связано с тем, что число вакцинированных невелико, а масочный режим соблюдают не строго. Как отмечает Ювченко, важно и то, что иммунитет после болезни нередко ниже, чем после прививки, и не во всех случаях его хватает надолго. У некоторых он пропадает уже через три месяца или даже через один.
Поглупеем и потолстеем? Как изменится человечество после пандемии коронавируса>>
Время для вакцин
Как отмечают эксперты, опрошенные РИАМО, приближающиеся новогодние каникулы и длительные праздники могут побудить тех людей, которые еще не прошли вакцинацию, сделать это. По мнению врача-психотерапевта Игоря Ляха, так случится при условии, что будут понятны правила, связанные с QR-кодами, и эти правила станут общими для всех.
Как объясняет эксперт, темпы вакцинации могут начать расти из-за потребности населения в отдыхе. Многие люди привыкли проводить зимние праздники с родственниками, близкими и друзьями, в том числе за пределами страны, на курортах.
Впрочем, как говорит Кирилл Ювченко, по результатам тестов видно, что не все вакцинированные приобретают антитела. При этом нельзя сказать наверняка, с чем это связано: с особенностями иммунитета или качеством вакцины. Но сильно портит статистику процветающая торговля справками. А агитировать за вакцинацию сложно даже в медицинских организациях.
«Негативная информация распространяется бесплатно и быстро, позитивная — долго и дорого. Конечно, обидно, когда видишь, что в государствах, в которых вакцину не разрабатывали и не производили, привито 90%, а у нас — только около трети населения», — сетует собеседник РИАМО.
Российские вакцины от коронавируса: в чем отличия>>
COVID-19 против гриппа
Зимний сезон — традиционное время распространения гриппа и ОРВИ, которые теперь накладываются на пандемию COVID-19. Однако, по словам Николая Дубинина, многочисленные противоэпидемические меры, применяемые в России, снижают заболеваемость гриппом и ОРВИ, которая падает уже второй год. Отчасти это происходит благодаря изменившемуся в обществе отношению к болезням. Большинство людей уже знает, что делать в случае появления первых симптомов респираторной вирусной инфекции.
Собеседница РИАМО напоминает, что в случае ОРВИ необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение семи дней, а при коронавирусной инфекции — 14. Такие правила сдерживают распространение болезни. В то же время, по прогнозу эксперта, в предстоящем зимнем сезоне уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом будет несколько выше, чем в прошлом году.
Специалисты все еще спорят о том, как будут вести себя грипп и COVID-19 при наложении друг на друга. По словам врача-реабилитолога Марка Леонтьева, сегодня уже есть сведения, говорящие, что эти заболевания скорее конкурируют, чем взаимно утяжеляют течение друг друга. Но будет ли так и в дальнейшем, или ситуацию изменит очередная мутация, вряд ли можно предсказать.
Другого мнения придерживается Кирилл Ювченко: по словам эксперта, заражение одним вирусом отнюдь не гарантирует, что человек не заразится другими. Более того, вирусы могут утяжелять взаимное течение, особенно грипп: недаром на него сейчас активно делают экспресс-тесты, как и на COVID-19. Грипп наносит существенный вред пожилым, детям и ослабленным пациентам.
Чтобы повысить сопротивляемость ОРВИ, эксперт советует следить за состоянием организма в целом. Важно регулярно проходить чекапы и вовремя выявлять болезни, которые могут ослабить иммунитет, а также вести здоровый образ жизни.
Как изменится жизнь в Москве после пандемии: мнение футурологов>>
Эволюция штаммов
По словам Кирилла Ювченко, темпы развития COVID-19 сегодня ускоряются: в ходе естественного отбора по популяции распространяются те версии вируса, которые легче передаются и быстрее развиваются. Поэтому новые штаммы возникают и будут возникать.
Впрочем, генетическая мутация в большинстве случаев приводит к нарушениям копирования вируса, поэтому большинство его версий не становятся такими известными, как, например, дельта-штамм. Чаще вирус приобретает дефекты, а не новые функции.
Как отмечает Ювченко, вирусы не заинтересованы в уничтожении организма хозяев. Однако устойчивость популяции к вирусу формируется не только за счет приобретения иммунитета, но и из-за того, что гибнут наиболее подверженные заболеванию.
«Со временем останутся те, кто не умирает и болеет в легкой форме. Тогда вирус войдет в число прочих ОРВИ, но, к сожалению, цена таких изменений очень высока», — заключает эксперт.
«Вакциноскептики — враги народа»: главврач Райхман о борьбе с Covid и сложных операциях>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии