РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 ноя. Помещение клуба «Активное долголетие» открылось в Королеве после ремонта. Его провели после пожара, сообщает пресс-служба городской администрации.

Летом в помещении над клубом «Активное долголетие» на улице Дзержинского произошел пожар. В результате возгорания никто не пострадал, но клуб пришлось закрыть на ремонт.

В настоящий момент клуб открылся в обновленном виде, в нем полностью завершили ремонт. В клубе установлены новые мебель и оборудование. Активные пенсионеры Королева теперь могут здесь заниматься йогой, танцами, искусством, изучать языки и многое другое.

Всего в Подмосковье по инициативе губернатора в рамках президентских проектов работает 65 клубов «Активное долголетие», а количество участников приближается к 100 тыс.