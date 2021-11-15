РИАМО - 15 ноя. Проходка левого тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии столичного метро завершена на 83%, пройдено свыше 1,7 км, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Роза» преодолел более 1,7 км перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка», что составляет 3/4 длины перегона», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что правый тоннель пройден более чем на 1,2 км, что составляет 60% от его общей длины.

Протяженность участка между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» превышает 2,1 км. Он является частью 5-километрового продления Калининско-Солнцевской ветки. На перегоне также ведется строительство моста через реку Ликова, рабочим осталось закончить монтаж металлоконструкций и декора.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на участке продления «желтой» ветки будут расположены станции «Пыхтино» и «Внуково», последняя появится на территории аэропорта.

«В настоящее время на «Пыхтино» монолитные работы выполнены на 62%, на станции «Внуково» – на 12%», – отметил Кравцов.

Продление «желтой» ветки улучшит транспортную доступность поселений новой Москвы, Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией подземки. Завершить строительство станций «Пыхтино» и «Внуково» планируется в 2023 году.

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