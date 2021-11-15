РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. Кадеты школы №32 Подольска приняли участие в первенстве патриотических клубов «Тропа разведчика» в городском округе Серпухов, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

13 ноября состоялось традиционное открытое первенство Серпухова среди военно-патриотических клубов «Тропа разведчика», посвященное Дню военной разведки.

Сложные погодные условия не повлияли на боевой дух участников соревнований. Ребята преодолели дистанцию в 3 км, состоящую из 10 этапов различной сложности. Кадеты получили большой практический опыт участия в соревнованиях. Более того, отдельные этапы дистанции им пришлось преодолевать впервые.