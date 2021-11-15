РИАМО - 15 ноя. На станции «Сокольники» Большой кольцевой линии московского метро с помощью плакатов воссоздадут атмосферу строительства первых станций столичной подземки, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Именно со станции «Сокольники» Сокольнической линии метро 15 мая 1935 года отправился первый поезд с пассажирами. Сейчас строится одноименная станция Большого кольца.

Новую станцию подземки в шаговой доступности получат 42 тыс. москвичей. После ее открытия действующая станция «Сокольники» разгрузится на вход до 25%, улица Сокольнический Вал разгрузится на 5-7%, а улицы Русакова и Гастелло – на 3-5%.

«Станция «Сокольники» будет открыта в составе северо-восточного участка БКЛ. По поручению мэра Москвы мы ведем планомерную работу по улучшению транспортной доступности. Станция позволит жителям районов Сокольники и Красносельский, в которых проживает 110 тыс. человек, экономить до 15-20 минут при поездках в соседние районы», – сказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что прогнозируемый пассажиропоток новой станции «Сокольники» составит 12-13 тыс. человек в сутки.

Большое кольцо московского метро – ключевой проект сегодняшнего столичного метростроения. Эта линия станет самым протяженным подземным кольцом в мире.

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