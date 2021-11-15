РИАМО - 15 ноя. Завершены работы в колесном цехе, которые проводились в рамках дополнительного этапа строительства электродепо «Братеево». Выполнены монтаж и пусконаладочные работы оборудования, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Закончен очередной этап строительства депо «Братеево» - теперь здесь готов колесный цех в вагоноремонтном корпусе для подвижного состава метрополитена. Это позволит персоналу более эффективно проводить его ремонт и обслуживание», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Установленное технологическое оборудование позволит снизить долю ручного труда и его трудоемкость.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов объяснил, что с помощью нового оборудования будут обрабатываться детали колесных пар на станках, изготавливаться шестерни, термически обрабатываться зубчатые колеса.

«Это увеличит срок их службы, тем самым повысит износостойкость обслуживаемых вагонов поездов. После завершения работ в колесном цехе, депо представляет собой полноценный вагоноремонтный завод», - отметил Кравцов.

Электродепо «Братеево» открыли еще в конце 2020 года, завершив 2 этап строительства. На объекте возвели комплекс по обслуживанию, отстою и ремонту составов. В депо также предусмотрена камера мойки вагонов.

«Братеево» обслуживает поезда Замоскворецкой линии и составы всей столичной подземки. В электродепо 27 производственных зданий, 5047 единиц оборудования, которое позволяет провести капитальный и средний ремонт до 850 вагонов каждый день, а также техобслуживание 17 составов в сутки, плановую мойку 16 и ночной отстой еще 11 составов.