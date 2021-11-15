РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. Воспитанница клуба единоборств «Титан» Подольска победила на первенстве Москвы по кудо, сообщил исполнительный директор Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики (АССК) Александр Горпинко.

Клуб единоборств «Титан» при АССК принял участие в первенстве Москвы по кудо. Юные спортсмены показали неплохой результат и прошли отбор на первенство России.

Среди подольских спортсменов Екатерина Ершова стала победительницей первенства, Виктор Хименков и Глеб Кузьменко – серебряными призерами, а Михаил Крейчман получил бронзу. В общекомандном зачете клуб «Титан» занял 1 место.