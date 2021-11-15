РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 ноя. Пробка протяженностью почти 4 км образовалась в понедельник утром на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса по состоянию на 10:10, движение затруднено в сторону Москвы от поворота на Керамическую улицу до Серебряного пруда, а также в сторону области от поворота на улицу 8 Марта до станции Кучино.

Заторы образовались на Леоновском шоссе от поворота на улицу Брагина до станции Кучино, на Щелковском шоссе - от 25 км до Пехра-Покровского кладбища, а также от поворота на Балашихинское шоссе до улицы Хвойной.

Постоять придется и на улицах Школьная, Пушкинская, Пролетарская, а также на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.