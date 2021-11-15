РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 ноя. Холодную воду отключили в понедельник в ряде домов в микрорайонах Никольско-Архангельский и Салтыковка подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В микрорайоне Никольско-Архангельский на улице Нарвский просек, 9А происходит утечка холодного водоснабжения. Для ее устранения было необходимо перекрыть подачу холодной воды в ряде домов частного сектора.

Под отключение попали дома на улицах: Нарвский просек; Центральная; от 11-ой Линии до ул. Святоникольской; Святоникольская.

Кроме того, в понедельник с 10:00 до окончания работ подачу холодной воды временно прекратили в нескольких домах в микрорайоне Салтыковка для устранения утечки холодного водоснабжения из земли по адресу: улица Железнодорожная, 28-34, Островского, 4 (поликлиника); шоссе Ильича, 1 и 3.

Подвоз воды будет обеспечен.

Также в понедельник с 9:30 и до окончания работ в связи с проведением технологических мероприятий возможны отклонения параметров горячего водоснабжения и отопления у следующих потребителей: ул. Баландина, 1, 2, 3, 5; храм; детский сад №24 «Солнышко».