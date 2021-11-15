РИАМО - 15 ноя. У коронавируса есть 3 варианта развития. Один из них предполагает, что этот патоген останется частью человеческой жизни навсегда, сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Мы просчитываем эти варианты, как было с предыдущими вирусами, куда они делись. Атипичная пневмония и MERS (ближневосточный респираторный синдром – ред.) – их просто нет, никто не может их найти, они пропали. У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить», - сказал Жемчугов в интервью радио Sputnik.

Еще один вариант предполагает поиск вирусом «хозяина», который не будет болеть при инфицировании. Такое происходило и раньше: вирус не убивает животное, а иммунитет животного не атакует вирус.

«Например, такое можно сказать про вирус Эбола: он не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус. Но если человек контактирует с кровью (носителя вируса – ред.), у него начинается заболевание», - объяснил Жемчугов.

Третий вариант самый плохой для человечества – коронавирус может остаться и все время паразитировать на человеке.

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