РИАМО - 15 ноя. Глава столичного ГБУ «Ритуал» Артем Екимов рассказал, когда в «ковидный» период в Москве происходили пики смертности и увеличивалось число похорон. Так, с начала 2021 года пиковые значения зафиксировали в июне-июле, а в 2020 году – в мае, передает РБК.

«Этот рост носит характер скачкообразный и связан с так называемыми волнами пандемии», - объяснил Екимов.

Он отметил, что по сравнению с допандемийным периодом в столице увеличилось количество похорон – на 25-30%, также выросла смертность. Увеличилась нагрузка на работников ГБУ «Ритуал».

«На этапе неизвестности, на пике первой волны в 2020 году мы могли осуществлять погребения вплоть до 600 тел ежедневно. Это по сравнению с 300 во внекризисный период», - рассказал Екимов.

Он подчеркнул, что сейчас цифры начали выравниваться, они уже больше характерны для периодов между волнами пандемии.

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