РИАМО - 15 ноя. В 2022 году в столице планируется благоустроить Хрустальный переулок. Работы проведут максимально бережно, при этом большую часть пространства отдадут пешеходам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Хрустальный переулок находится между Гостиным двором и Средними торговыми рядами. Последние сейчас проходят комплексную реконструкцию. Работы на этом объекте планируется завершить в текущем году.

В ходе благоустройства в Хрустальном переулке восстановят одностороннее движение по направлению к Варварке, обустроят несколько парковочных карманов.

«Широкие гранитные тротуары по обеим сторонам Хрустального переулка сделают прогулки максимально комфортными для всех категорий горожан. Чтобы не загромождать проход лишними препятствиями, уличные фонари будут размещены на фасадах Гостиного двора», - написал Собянин в своем блоге.

Москвичи могут поделиться своим мнением по поводу предстоящего благоустройства на портале «Активный гражданин».