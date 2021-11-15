РИАМО - 15 ноя. Для утилизации снега в Москве запустили 56 снегосплавных пунктов. Суммарно они могут обрабатывать примерно 650 тыс. кубометров снега в сутки. Пункты будут работать на протяжении всего осенне-зимнего периода, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В Центральном административном округе при необходимости дополнительно задействуем 38 мобильных снегосплавов», - добавил Бирюков.

Для плавления снега в современных установках используется тепло сточных вод, что позволяет существенно снизить влияние процедуры на экологию.

«Снег сбрасывается в приемный бункер, где измельчается сепараторами-дробилками, затем попадает в сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов температурой не ниже 10 градусов», - пояснил Бирюков.

Он отметил, что в установке весь мусор оседает на песколовках, а вода уходит в коллектор.

Перед запуском все снегосплавные пункты были тщательно проверены, при необходимости их отремонтировали. Финальные пуски подтвердили готовность механизмов к эффективной работе и их соответствие требованиям безопасности.