РИАМО - 15 ноя. Благодаря новому статусу компании получат значительные налоговые льготы. Общая сумма экономии для 4 предприятий может составить более 37 миллионов рублей в год. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для предприятий со статусом промышленного комплекса региональная часть налога на прибыль снижена до 13,5%, вдвое сокращен налог на имущество и на 80% снижен земельный налог. Также арендная плата за землю для них уменьшается на 80% и составляет всего 0,3% от кадастровой стоимости участка.

«Четыре производства, получившие статус промышленного комплекса в 2021 году, обеспечивают работой более трех тысяч жителей города. Их общая налоговая экономия превысит 37 миллионов рублей в год. Всего статус промышленного комплекса уже получили свыше 60 предприятий, на них трудятся около 71 тысячи человек. За пять лет совокупный объем инвестиций этих производств составил 35,5 миллиардов рублей. Полученный статус позволяет всем промышленным комплексам экономить порядка 1,7 миллиарда рублей в год», – отметил заместитель мэра.