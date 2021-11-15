РИАМО - 15 ноя. У москвичей появилась возможность заранее заполнить заявку на экспресс-тестирование на Covid-19. Опция доступна на сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
После заполнения заявки система сформирует QR-код, который нужно будет предъявить в пункте сдачи теста, что ускорит прохождение процедуры. Результаты также можно будет получить сразу на месте.
После заполнения заявки экспресс-тестирование на коронавирус можно пройти в течение 2 дней. Возможность заполнения бумаг на месте также сохраняется.
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