РИАМО - 15 ноя. У москвичей появилась возможность заранее заполнить заявку на экспресс-тестирование на Covid-19. Опция доступна на сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

После заполнения заявки система сформирует QR-код, который нужно будет предъявить в пункте сдачи теста, что ускорит прохождение процедуры. Результаты также можно будет получить сразу на месте.

«Для безопасности горожан мы оперативно развернули 71 точку экспресс-диагностики на Covid-19 по всей столице. Чтобы сделать процесс еще удобнее для москвичей, мы предусмотрели возможность подачи заявки на тестирование в онлайн-формате», - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

После заполнения заявки экспресс-тестирование на коронавирус можно пройти в течение 2 дней. Возможность заполнения бумаг на месте также сохраняется.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>