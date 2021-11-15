РИАМО - 15 ноя. С середины октября в столице в пилотном режиме работает сервис «Вывоз ненужных вещей», благодаря которому можно бесплатно избавиться от крупной старой техники, тяжелых металлических предметов и даже автомобилей. За три недели горожане воспользовались этой услугой более тысячи раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Оставить запрос на оказание услуги можно на сайте mos.ru в любое время. Компания, осуществляющая вывоз крупных отходов, работает с 09:00 до 21:00 каждый день. Рабочие не только вынесут и погрузят ненужные вещи в автомобиль, но и отвезут их на пункт утилизации.

«Чаще всего горожане обращаются к сервису, чтобы вывезти старые стиральные машины и холодильники — с момента запуска мы уже получили более 800 заявок по этим категориям», - рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Процесс вывоза вещей занимает порядка 30 минут. Чаще всего москвичи предпочитают избавляться от ненужных предметов в выходные после обеда.

«Новый сервис — это эксперимент. Мы постарались сделать его выгодным для всех — не удивительно, что пользователей становится с каждым днем все больше и больше», - отметил Илья Демин - заместитель руководителя ГКУ «Новые технологии управления», координирующего работу сервиса.