РИАМО - 15 ноя. На Новом Карамышевском мосту в Москве произошла дорожная авария с участием 6 автомобилей. Занято две полосы движения, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают оперативные службы. Они разбираются в обстоятельствах аварии. Информации о пострадавших пока не поступало.

Для движения транспорта в сторону улицы Нижние Мневники доступна одна полоса из трех.

Ранее в Москве произошло ДТП в районе пересечения улиц Липецкой и 6-й Радиальной. Там столкнулись 2 автомобиля.