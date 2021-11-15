РИАМО - 15 ноя. В Москве в районе пересечения Липецкой улицы с 6-й Радиальной улицей произошло столкновение двух автомобилей. Информация о пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы. Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Из-за ДТП на Липецкой улице занята одна полоса. Движение транспорта в сторону центра осуществляется по двум полосам из трех.

Ранее синоптики предупредили об образовании гололеда на столичных дорогах из-за перепадов температуры и похолодания. Автомобилистов попросили быть внимательнее и соблюдать особую осторожность за рулем.